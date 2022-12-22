Кулеба о речи Зеленского в Конгрессе США: Пусть это вдохновит миллионы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал обращение президента Владимира Зеленского в Конгрессе США «невероятно мощным», сообщает Новое время.

По его словам, каждое слово было заряжено всепоглощающей энергией и духом Украины.

"Пусть это вдохновит миллионы людей в США и во всем мире на защиту того, что всем нам дорого: свободу" , — написал украинский министр в своем Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. 21 декабря он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.

Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.