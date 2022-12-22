КГВА: В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация тяжелая

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, поэтому сейчас продолжаются аварийные отключения потребителей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что главной проблемой сейчас является не генерация, а доставка питания потребителям.

"Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать" , - сообщил Попко.

Председатель КГВА отметил, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему, однако на это нужно время.

Напоминаем:

В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждения сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.