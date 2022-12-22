В Воздушных силах рассказали, где могут применять системы ПВО Patriot

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передают Украине в рамках нового пакета военной помощи, смогут использовать и на линии фронта, и для защиты критической инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, решение о местах их расположения будет принимать высшее военное руководство Украины.

Игнат отметил, что украинские военные в нынешних условиях смогут научиться обращению с этими системами ПВО за несколько месяцев.

Он добавил, что работе с системами IRIS-T и NASAMS украинские бойцы научились за границей за несколько недель.

"Надеемся, что это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели. Одна батарея — это должно быть только начало" , — подчеркнул Игнат.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.