Электроэнергия для небытовых потребителей подорожает с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года конечная цена электроэнергии для небытовых потребителей повысится в среднем на 15 коп. за 1 кВт-ч, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

Это произойдет в результате увеличения энергорегулятором тарифов на передачу э/э и диспетчерские услуги НЭК Укрэнерго, а также на распределение э/э и услуги поставщиков универсальных услуг (ПУУ) на 2023 год.

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч" , — отметили в НКРЭКУ.

Отмечается, что в первую очередь тарифы повысили за счет выделения средств для операторов электрических сетей на аварийное восстановление поврежденных объектов, создание аварийного запаса оборудования и закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Регулятор подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в энергетике комиссия ограничила рост указанных тарифов.

В свою очередь, цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на действующем уровне.

Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас самая сложная в Украине.