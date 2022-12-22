Разведка Британии: У армии Беларуси новая задача после переговоров Лукашенко и Путина

Армия Беларуси взяла на себя новую задачу — обучение мобилизованных российских военных, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Министерство напоминает, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсуждали "единое оборонное пространство".

Как отмечается, хотя РФ и Белоруссия широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, ее вооруженные силы недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч мобилизованных российских резервистов.

По информации британской разведки, использование белорусских инструкторов — попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых сейчас в Украине или погибли.

Указывается, что хотя у России и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих является новой задачей.

"Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы" , — говорят в Минобороны.

Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.