Разведка Британии: У армии Беларуси новая задача после переговоров Лукашенко и Путина
Армия Беларуси взяла на себя новую задачу — обучение мобилизованных российских военных, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.
Министерство напоминает, что 19 декабря президент РФ Владимир Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсуждали "единое оборонное пространство".
Как отмечается, хотя РФ и Белоруссия широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, ее вооруженные силы недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч мобилизованных российских резервистов.
По информации британской разведки, использование белорусских инструкторов — попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых сейчас в Украине или погибли.
Указывается, что хотя у России и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих является новой задачей.
"Россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", — говорят в Минобороны.
Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.