В Польше отреагировали на решение США передать Украине системы ПВО Patriot

Размещение системы ПВО Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Размещение американской системы Patriot в Украине укрепит безопасность не только украинцев, но и поляков. Это отличное решение администрации США» — написал он в своем Twitter.

Блащак добавил, что польская оппозиция, заявившая о «невозможности» передачи пусковых установок Украине, в очередной раз дискредитировала себя.

Вероятно, министр обороны Польши имел ввиду дискуссию о передаче Украине Германией ЗРК Patriot вместо Польши после инцидента с падением ракеты на польской территории во время очередно массированной атаки РФ.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.