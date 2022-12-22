РосСМИ: В России загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

В российском Мурманске загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который стоит на ремонте, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы и главу Объединенной судостроительной компании Алексея Рахманова.

Экстренные службы сообщили, что на стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.

Глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов утверждает, что "маленькое возгорание" произошло во время ремонта. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Сработала пожарная система корабля и огонь потушили.