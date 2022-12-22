"Энергоатом" подключил к сети после ремонта девятый энергоблок АЭС

"Энергоатом" подключил к сети девятый энергоблок отечественных АЭС, выведенный в ремонт 18 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"Сегодня, 22 декабря, в 7:00 к электросети подключили девятый энергоблок отечественных АЭС, который 18 декабря был выведен в ремонт для устранения замечаний. Идет набор мощности" , — говорят в ведомстве.

В настоящее время работают все атомные блоки на подконтрольной Украине территории.

"Сейчас девятый блок нагружен до 400 МВт. После снятия Укрэнерго ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят до номинальной мощности 1000 МВт — и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории" , — говорят в "Энергоатоме".

18 декабря сообщалось: "На период, пока будут восстанавливать готовность энергосистемы принимать существующую мощность атомной генерации, "Энергоатом" решил вывести один энергоблок в ремонт, чтобы устранить замечания". На какой именно АЭС — не указывалось.

Международное агентство по атомной энергии направит свои технические миссии на все атомные электростанции Украины.