Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не услышали от президентов Украины и США слов о готовности прислушаться к озабоченностям России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России".

Пресс-секретарь Путина также заявил, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена "реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса".