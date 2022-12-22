В Кремле заявили, что Байден и Зеленский не реагируют на озабоченности России

В Кремле заявили, что Байден и Зеленский не реагируют на озабоченности России
Фото: Wikipedia

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не услышали от президентов Украины и США слов о готовности прислушаться к озабоченностям России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России".

Пресс-секретарь Путина также заявил, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена "реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса".

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