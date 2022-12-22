Подоляк: США приняли окончательное решение, что РФ должна проиграть
В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают итоги его поездки в США как свидетельство того, что Вашингтон окончательно приняли решение насчет необходимости обязательного поражения России в войне с Украиной, сообщает Новое время.
Об этом в четверг, 22 декабря, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
По его словам, результаты переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом четко продемонстрировали, что мнение кремлевского режима больше никого не волнует.
"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов „территории в обмен на псевдо/мир“ не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России „поговорите с нами“ никого не интересует", — написал он у себя в Twitter.
Накануне, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.
Там он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.