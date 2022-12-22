МВД: На Херсонщине найдена братская могила с телами замученных

В деоккупированном селе Правдино Херсонской области во дворе частного дома найдено захоронение с останками шести человек, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"В селе Правдино Херсонского района обнаружены захоронения во дворе частного дома, где найдены останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и тому подобное. Обнаруженные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы" , — сказал он.

Кроме того, на кладбище в поселении геологов в Херсоне найдено еще 36 могил.

"Там массовое захоронение, где есть и тела военнослужащих Вооруженных Сил, в том числе и ТРО. Всего за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 – с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, личности 12 из них до сих пор не установлены" , — добавил Енин.

Как сообщалось, на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей были найдены детские пыточные.