В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2

Представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу передать Украине ЗРК Patriot в «устаревшей» модификации PAC-2, сообщает Новое время.

Он объяснил, что ФРГ в ближайшие годы будет заменять эту версию ЗРК новыми системами.

Он уточнил, что на данный момент Украина нуждается в таком вооружении.

"Zeitenwende означает помочь, также с PAC-2. В ближайшие годы наш старый PAC-2 придется заменить на PAC-2 GEM-T и PAC-3. В Украине до окончания срока службы они еще могут внести свой вклад в ПВО от крылатых ракет и беспилотников" , — написал Фабер.

Он добавил, что даже такая «устаревшая» модификация «все еще может оказать реальную помощь против путинского террора в Украине до того, как она будет выведена из эксплуатации».

"Или демократии мира вместе побеждают в путинской агрессивной войне, или проигрывают по отдельности. Помощь доходит из Эстонии и Австралии. Помощь со стороны Германии должна иметь размер, соответствующий размеру четвертой по величине экономики в мире" , — подчеркнул депутат Бундестага.

Модификация PAC-2 испытали впервые в 1987 году. Вероятность поражения самолета ракетой такого ЗРК — 80−90%, тактической ракеты — 30−40% одной ракетой в отсутствие помех. Высота поражения баллистических целей — до 11 км, радиус досягаемости — 20 км против баллистических целей.