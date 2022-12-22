УП: Следующая массированная ракетная атака РФ может состояться 22 или 23 декабря

Собеседники издания "Украинская правда" в разведке сообщили, что Россия вероятно прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины 22 или 23 декабря, сообщает Украинская правда.

Источники в разведке указывают, что Россия привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более.

Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.

Как рассказали в разведке, Россия готовится использовать не менее четырех "Искандеров", от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Также, по имеющейся информации, Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.