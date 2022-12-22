NYT назвал десятки солдат РФ, которые убивали украинцев в Буче

NYT назвал десятки солдат РФ, которые убивали украинцев в Буче

Журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче, речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка, сообщает Украинская правда.

В СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, которые показывают, как российское десантное подразделение убило десятки людей на улице Яблунской в Буче в марте.

В частности, оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию.

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Звонки россиян с двух телефонов жертв в Буче

По данным СМИ есть доказательства того, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка.

Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

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Опознавательные знаки оккупантов

Отмечается, что телефоны некоторых жертв на Яблунской оккупанты использовали для личных звонков почти сразу после убийства.

В общем журналисты идентифицировали 22 оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка.

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Псковские десантники, которые звонили из Бучи

Журналистам также удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян на улице Яблонской в Буче.

В СМИ также опубликовали карту обнаруженных тел.

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Карта обнаруженных тел украинцев на Яблунской
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Список убитых россиянами гражданских на Яблунской

Отмечается, что СМИ не могут быть уверены, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.

В частности, перед вторжением российский полковник этого полка Артем Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города возле тел гражданских украинцев.

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Городилов в феврале готовится к вторжению в Украину из Беларуси

После деоккупации Киевщины, когда зверства оккупантов в Буче стали очевидными, 8 апреля Городилова и других российских горлорезов наградили орденами "Мужества".

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