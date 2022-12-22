NYT назвал десятки солдат РФ, которые убивали украинцев в Буче

Журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, которые убивали гражданских в Буче, речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка, сообщает Украинская правда.

В СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, которые показывают, как российское десантное подразделение убило десятки людей на улице Яблунской в Буче в марте.

В частности, оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию.

Звонки россиян с двух телефонов жертв в Буче

По данным СМИ есть доказательства того, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка.

Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

Опознавательные знаки оккупантов

Отмечается, что телефоны некоторых жертв на Яблунской оккупанты использовали для личных звонков почти сразу после убийства.

В общем журналисты идентифицировали 22 оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка.

Псковские десантники, которые звонили из Бучи

Журналистам также удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян на улице Яблонской в Буче.

В СМИ также опубликовали карту обнаруженных тел.

Карта обнаруженных тел украинцев на Яблунской

Список убитых россиянами гражданских на Яблунской

Отмечается, что СМИ не могут быть уверены, что именно эти люди убили тех или иных людей в Буче, однако о пребывании 234-го полка в Украине свидетельствуют и другие данные.

В частности, перед вторжением российский полковник этого полка Артем Городилов находился в Беларуси среди российских военных. Похожего на Городилова командира также фиксировали в Буче. Он с двумя охранниками ходил по улицам города возле тел гражданских украинцев.

Городилов в феврале готовится к вторжению в Украину из Беларуси

После деоккупации Киевщины, когда зверства оккупантов в Буче стали очевидными, 8 апреля Городилова и других российских горлорезов наградили орденами "Мужества".