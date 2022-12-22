В Генштабе РФ назвали текущую цель войны в Украине

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов назвал текущей целью РФ в Украине установление контроля над Донецкой областью в ее административных границах, сообщает Деловая столица.

Об этом Герасимов заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, протяженность фронта в Украине составляет 815 км.

"В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики" , — сказал Герасимов.

Как сообщалось, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одной из целей "частичной мобилизации" было обеспечение дальнейшего наступления в Украине.