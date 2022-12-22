WP: У Зеленского и Байдена разные мнения по поводу оружия для Украины

У президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена разные взгляды на некоторые военные нужды Украины, сообщает Новое время.

Об этом идет речь в статье The Washington Post по итогам визита главы украинского государства в США.

По словам неназванного высокопоставленного представителя администрации Байдена, Зеленскому было важно донести до Конгресса, «что это действительно борьба за демократию». Целью президента Украины было призвать к более мощному оружию, чтобы в 2023 году украинские защитники могли вести масштабные операции против российских оккупантов, пишет WP.

Представители Министерства обороны США считают, что у Украины уже достаточно танков, а американские M1 Abrams «слишком сложны в обслуживании и эксплуатации».

Когда Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским отвечал на вопрос о ракетах, которые позволят защитникам Украины поражать цели на территории России, он заявил, что такое оружие может разрушить единство НАТО.

"Они не собираются воевать с Россией" , — сказал президент США об Альянсе.

Как пишет WP, Белый дом, со своей стороны, хотел обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.

"Какова его позиция и что ему [Зеленскому] нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции и мы могли ускорить начало переговорного процесса" , — заявил источник газеты в администрации Байдена.

По мнению бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, американский президент «по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации».

WP приводит слова генерал-лейтенанта, первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаила Забродского, который ранее заявлял, что Украине нужны ракеты большой дальности, в частности, ATACMS, чтобы нанести удары по аэродромам базирования российской ударной авиации и районам запуска баллистических и крылатых ракет. Советник главы ОП Михаил Подоляк в своем «списке пожеланий на Рождество» упоминал танки Leopard и Marder из Германии и танки M1 Abrams из США, «так же маловероятные в краткосрочной перспективе».

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.