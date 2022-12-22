Залужный поздравил НАТО с Рождеством и поблагодарил за помощь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил партнеров из НАТО с наступающими праздниками и поблагодарил за поддержку Украины, сообщает Новое время.

Соответствующее видеообращение опубликовал Генштаб ВСУ.

Залужный также поблагодарил страны НАТО за оказанную военную помощь.

"Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: „в темные времена хорошо видно светлых людей“. Спасибо вам за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни" , — заявил он.

Залужный также добавил, что цена мира чрезвычайно высока, поэтому об этом не нужно забывать.