Восточная группировка войск: В Бахмуте россияне не имеют переломного успеха

В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция.

А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты".

По словам Череватого, на восточном фронте, а особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

"Первая – враг не может системно прорвать, а затем и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века" , - сказал он.

Череватый отметил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал называть конкретные цифры.