Иран пригрозил Зеленскому после его речи в Конгрессе

Иран продолжает отрицать, что поставляет стране-агрессору России оружие для войны против Украины, сообщает Новое время.

В четверг, 22 декабря, представитель МИД страны Нассер Канаани заявил президенту Владимиру Зеленскому, что «терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений ограничено», сообщает пресс-служба ведомства.

Канаани утверждает, что в речи главы украинского государства в Конгрессе США были «грубые высказывания».

"Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не бесконечно… Президенту Украины стоит извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров, которые рассчитывали на поддержку США" , — сказано в его заявлении.

В выступлении перед Конгрессом Зеленский заявил, что страна-агрессор нашла сообщника в своей политике геноцида — Иран, а иранские дроны, которые РФ получает сотнями, стали угрозой для украинской критической инфраструктуры.

«Так один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны сделать это!» — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский говорил, что в ночь с 18 на 19 декабря Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотниками Shahed из новой партии, которую страна-агрессор получила от Ирана.

Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставке дронов-камикадзе России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.﻿

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.