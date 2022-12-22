СМИ: В службе внешней разведке Германии разоблачили российского шпиона

Сотрудник внешней разведки Германии подозревается в деятельности в пользу России. В настоящее время он арестован и находится под следствием по подозрению в госизмене, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет WELT.

Отмечается, что сотрудники разведывательной службы подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб. После задержания мужчина предстал перед следователем судьей Федерального Верховного суда и уже находится под стражей.

В ходе расследования были проведены обыски в его квартире и на рабочем месте. Также обыски проводились в двух объектах спецслужбы.

Сотрудник разведки обвиняется в том, что в 2022 году передал российской разведке информацию, которую получил в ходе своей деятельности.

Согласно данным издания, другие сотрудники разведки Германии также могли работать на российские спецслужбы, однако никаких новых арестов не происходило.

Глава внешней разведки Бруно Каль заявил, что его ведомство тесно сотрудничает со следственными органами, чтобы как можно подробнее изучить дело. По его словам, после информации о возможном случае измены, в разведке началось широкое внутреннее расследование.

"В случае с Россией мы имеем дело с актером на другой стороне, с беспринципностью и готовностью к применению насилия которого мы вынуждены считаться. Каждая деталь этой операции, которая становится достоянием общественности, означает преимущество для этого противника в его намерении нанести вред Германии" , - заявил Каль отметив, что не будет публично комментировать дальнейшие детали дела.

Отмечается, что несколько лет назад еще одного сотрудника разведки арестовали и осудили за то, что он добывал информацию для американской спецслужбы ЦРУ, а затем предложил себя россиянам.