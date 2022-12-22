Генштаб: Оккупанты до сих пор пытаются наступать на двух направлениях

Россияне продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пробует улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба.

Всего в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем враг обстрелял Часов Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.

На Слобожанском направлении враг прибегнул к танковым, минометным и артиллерийским обстрелам.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Новомлинска, Крохмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстреливал Верхнекаменское, Белогоровку, Бахмут, Клещеевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по районам Временки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Ущерб понесли более 25 населенных пунктов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы противника.