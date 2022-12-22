FT: Венгрия не получит финансирование от ЕС из-за провала судебной реформы

Брюссель предупредил, что приостановит большую часть региональной помощи Венгрии, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана не ввело реформ, направленных на обеспечение независимости судебной системы страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

В четверг Еврокомиссия сообщила, что достигла общего соглашения с Будапештом о финансировании бюджетного периода 2021-2027 годов. Однако основная часть из 22 млрд евро пока не может быть выплачена, поскольку Венгрии еще предстоит выполнить ряд условий по верховенству права.

Это решение подчеркивает фискальные проблемы, с которыми сталкивается Орбан, который очень хочет разблокировать финансирование ЕС после резкого падения венгерского форинта.

Отмечается, что Будапешт в течение многих лет борется с Брюсселем из-за своей репутации по верховенству права, которая, по мнению критиков, угрожает справедливому и прозрачному распределению денег налогоплательщиков ЕС.

Министры ЕС на прошлой неделе подписали решение Комиссии о прекращении финансирования около 6,3 млрд евро из-за нарушения верховенства права.

Решение, принятое в четверг, влияет на более широкий пул европейских средств и касается положений, связанных с Хартией основных прав ЕС, являющихся теперь частью бюджетного законодательства блока.

В Брюсселе также заявили, что определенные выплаты будут прекращены из-за закона Венгрии, дискриминирующего людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

На прошлой неделе Совет ЕС принял заявку Венгрии на долю фонда восстановления COVID-19 через полтора года после того, как Будапешт впервые подал свой запрос на получение денег. Но выплаты по этой схеме также не будут производиться, пока не будут введены в действие ключевые реформы верховенства права, среди которых изменения, обеспечивающие независимость судебной системы.