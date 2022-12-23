Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи солдат РФ

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, украинские защитники уже ликвидировали около 100 950 оккупантов, более 3 тысяч вражеских танков, около 6 тысяч боевых бронированных машин и около 1,7 тысячи беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 100 950 (+550) человек ликвидировано,

танков – 3 005 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 5 986 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 984 (+6) ед,

РСЗО – 414 (+1) ед,

средств ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 698 (+5) ед,

крылатых ракет – 653 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 622 (+7) ед,

специальной техники – 178 (+0) ед.

Данные уточняются.