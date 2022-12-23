ЕП: О чем договорился Зеленский с Байденом в США

В среду Владимир Зеленский поехал в Вашингтон – с первым зарубежным визитом с начала полномасштабного российского вторжения, сообщает Европейская правда.

Эта поездка стала несомненно знаковой, этапной для Украины в период борьбы с агрессией РФ.

Кроме результатов визита, о которых стороны объявили публично, есть другие, по которым Зеленский и Байден ограничились лишь намеками, не менее весомые. И как минимум по двум из трех поднятых вопросов есть основания говорить о промежуточной дипломатической победе Украины.

По данным источников издания, задолго до поездки президент Зеленский принял два принципиальных решения о возобновлении поездок. Главное из них – это то, что его первый "военный" визит должен состояться именно в Вашингтон.

США – главный поставщик оружия и финансовый донор Украины в войне, Зеленский стремился это подчеркнуть.

Эта поездка должна была подчеркнуть роль США в помощи Украине и усилить Байдена и других проукраинских политиков (из обеих американских партий).

Зеленский был способен это сделать, потому что в Соединенных Штатах он стал неким символом демократии, олицетворяющим героизм всей Украины.

А избиратели (тем более американские!) героев любят.

Приглашения от Байдена посетить США, конечно же, было недостаточно для того, чтобы Владимир Зеленский возобновил поездки за границу. Для первого такого визита должно было быть веское основание. Например, решение Белого дома о разблокировании поставок самолетов или систем Patriot.

Добиться на практике пока удалось второго.

Однако, при всей важности американских систем ПВО, это – не единственное оружие, которое нужно Украине.

Джо Байден после встречи с Зеленским неожиданно выступил в роли "танкового лоббиста".

В конце совместной пресс-конференции он добавил, что США работают над тем, чтобы другие государства (не упоминая конкретно ни об одном) предоставили больше танков Украине.

"Мы уже работаем с партнерами над тем, чтобы Украина получила танки и другую броню" , – заявил он, оправдывая непоставки отдельных видов оружия со стороны США.

Речь идет, среди прочего, о дальнобойных ракетах ATACMS. Визит Зеленского в США важен не только для тех, кто следит за поставками американского оружия: не менее важные для Украины сигналы были и в политической сфере.

Есть особенность протокола, которая осталась не слишком замеченной в Украине.

Речь идет о переговорах президентов, на которые пригласили по два члена команды от каждого президента: министров иностранных дел и советников по безопасности.

Американские чиновники сели так, как того требует протокол. Рядом с Байденом – глава Госдепа Энтони Блинкен, за ним – национальный советник по безопасности Джейк Салливан.

Зато с украинской стороны место главы МИД занял глава офиса президента Андрей Ермак, а уже за ним сел министр Дмитрий Кулеба.

Надо подчеркнуть, что такое странное "ранжирование" команды президента является правом украинской стороны. Это не повод для оскорблений американцев и тому подобное. Но эта протокольная деталь имеет содержательное значение: она посылает партнерам из США сигнал о том, кто в Украине является ключевой фигурой в сфере внешней политики.

Пришло время перейти к главному (вместе с переговорами о танках) результату визита президента Зеленского в США. Речь идет о вопросе завершения войны.

Здесь, так же как и в ситуации с Patriot, США в последнее время демонстрировали очень позитивные изменения, а визит Зеленского их закрепил.

Сейчас, в отличие от августа-сентября, нет никаких оснований говорить о том, что США подталкивают Украину к "тяжелым компромиссам" в переговорах с РФ. Более того, Зеленский заявил во время визита, что Байден одобрил его подход: никакого мира до того, как Россия полностью уберется с украинской земли. Включая Крым.

Через несколько часов после президентской встречи, в своем выступлении в Конгрессе, Владимир Зеленский уточнил договоренности. По его словам Байден дал согласие на поддержку украинского "мирного плана" из 10 пунктов, который безальтернативно предусматривает деоккупацию всей территории Украины, как условия для завершения войны. Всей, без всяких исключений.

К этому впрочем стоит добавить, что оба президента в Вашингтоне согласились: даже этот план предусматривает неизбежные переговоры с лидером РФ. Для согласования условий мира, но после деоккупации.