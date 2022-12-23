Разведка Британки: Способна ли РФ увеличить свою армию
Президенту России Владимиру Путину представили планы увеличения армии РФ примерно до 1,5 миллиона человек, однако пока неясно, когда будет возможность достичь этого уровня. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, 21 декабря Путину представили планы по расширению российской армии примерно на 30% — до 1,5 млн человек.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии. При этом он ссылался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.
По информации британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.
В Минобороны отмечают, что пока остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения, "когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".