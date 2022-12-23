Моссад: Иран планирует наращивать поставки вооружений РФ

Иран стремится расширить поставки современного оружия в Россию, заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа, сообщает Украинская правда.

"Мы по разным каналам предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащение урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружественные Израилю мусульманские страны региона.

Мы не допустим, чтобы в распоряжении режима аятолл появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, никогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссада.

Парадоксальным образом даже сейчас на Западе раздаются голоса, призывающие к подписанию новой ядерной сделки с Ираном. При этом игнорируется откровенная ложь иранской стороны, записанная в соглашении.

Тегеран не только не прекращает, но и усиливает попытки совершения терактов по всему миру, а мы ежедневно предотвращаем их" , - заявил Барнеа .

Шеф израильской разведки добавил, что организация работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль до сих пор не наладил официальные отношения.

По его словам это делается для того, "чтобы нарастить мощь, которая позволит нам эффективно и мощно противостоять общим вызовам".

В своем выступлении Барнеа также коснулся взаимодействия Тегерана и Москвы, в первую очередь в военной сфере.

"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности" , - подчеркнул шеф израильской разведки.

Глава Моссада Давид Барнеа выступил на церемонии награждения отличников службы 22 декабря, в резиденции президента в Иерусалиме.

Незадолго до начала церемонии в резиденции президента состоялся телефонный разговор между лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным. Израильский лидер выразил обеспокоенность усилением связей Россией и Ираном, в том числе на сирийском направлении.