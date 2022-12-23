Times: Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 30 лет назад

По мнению издания The Times президент России Владимир Путин настолько ослабил российскую экономику и вооруженные силы, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы, сообщает Украинская правда.

"Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов. Один высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь" , - говорится в материале издания.



Издание напомнило, что в Украине уже погибли более 100 000 российских солдат, а Кремль потратил на войну уже четверть своего годового бюджета.

Один высокопоставленный западный чиновник заявил, что Украина "выигрывает войну". По его словам, это видно по тому, что Россия продолжает удары по гражданской инфраструктуре, в то время как ядерная риторика Кремля поутихла.

Он также подчеркнул, что Запад постепенно наращивает военную поддержку Украины.

В частности, на днях президент США Джо Байден согласился поставить Украине системы ПВО Patriot, позволяющие Киеву сбивать баллистические и крылатые ракеты.