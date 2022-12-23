Мэр: В центре Мелитополя взорвалось авто российских оккупантов

Днем в пятницу, 23 декабря, в центре захваченного войсками РФ Мелитополя прогремел громкий взрыв. Как сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram, взорвалось авто, которым пользовались российские оккупанты, сообщает Новое время.

"По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Что касается пассажиров и их состояния, информация уточняется" , — написал он.

Пока неизвестно, кто находился в машине и удалось ли пассажирам выжить.

На фото, которое появилось в соцсетях, видно, как огонь полностью охватил авто.

19 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в населенных пунктах Мелитопольского района возросло количество оккупантов из оккупационных войск РФ.

Аналитики прогнозируют, что вскоре ВСУ могут пойти в контрнаступление на запорожском направлении, освободив Мелитополь и перерезав так называемый «сухопутный коридор» в Крым.

В случае проведения успешной операции это дало бы украинской армии потенциальную возможность вытеснить войска РФ с юга Украины в Крым.

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