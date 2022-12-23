На границе с Польшей возвращают электронную очередь

23 декабря о 09:00 на сайте echerha.gov.ua возобновилась запись в электронную очередь пересечения границы в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" для грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Укртрансбезпека, сообщает ЛигаБизнес.

Ближайшая дата записи в єЧергу - 25 декабря, 12:00. Для грузов ветеринарной очереди - 12:00 27 декабря. С 12:00 25 декабря проезд через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" исключительно по записи в єЧерзі.

В случае возникновения вопросов вы можете направить письмо группе поддержки проекта из личного кабинета сайта echerha.gov.ua на support@echerha.gov.ua или позвонить по телефону на Линию информационной поддержки перевозчиков:

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