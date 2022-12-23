Bloomberg: ЕС заморозил почти 22 млрд евро для Венгрии

По данным Bloomberg, Европейский союз удержит почти 22 млрд евро средств, предназначенных на поддержку Венгрии, сообщает Новое время.

Как сообщает издание, Еврокомиссия постановила, что Будапешт не выполнил условия для доступа к региональным фондам, которые используются для укрепления экономической и социальной сплоченности менее богатых стран ЕС.

Причиной этому, в частности, стали претензии по поводу мошенничества и коррупции в Венгрии.

Таким образом по националистическому правительству прокремлевского премьер-министра Виктора Орбана, блокирующего антироссийские санкции и проукраинские инициативы ЕС, будет нанесен серьезный удар.