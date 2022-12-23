Шмыгаль предложил Южной Корее производить электрокары в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой правительства Южной Кореи усиление сотрудничества и предложил открыть в Украине производство электромобилей, сообщает Экономическая правда.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Корея Хан Док Су. Поблагодарил за последовательную поддержку Украины, оказание гуманитарной и нелетальной военной помощи" , – написал Шмыгаль .

Главы правительства обсудили вызовы, связанные с большой войной и перспективные направления будущего сотрудничества

"Рассчитываем на расширение объемов помощи от Южной Кореи в части оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Затронули послевоенное восстановление и участие корейских компаний в восстановлении.