Зеленский объявил главные задачи дипломатам на следующий год

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинским дипломатам, которые им следует выполнить в следующем году, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства сказал в своем обращении к дипломатам в рамках совещания послов 23 декабря.

Первой задачей президент определил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Второй - подготовку к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины.

Третьей - работу над обновленными потребностями в сфере обороны и безопасности.

"Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их удовлетворить" , - отметил Зеленский.

Работа над восстановлением украинской энергетики и удовлетворением потребностей Украины в восстановлении после российских ударов, реализация Fast Recovery Plan определены как четвертая задача. Для этого президент призвал дипломатов сотрудничать с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами.

Пятая задача - обеспечить новые санкционные пакеты против России, чтобы государство-террорист, по словам Зеленского, "почувствовало реальное давление".

Шестая задача - работа над поддержкой стран трибунала по преступлению агрессии и ответственности военных преступников.

Седьмая задача - помогать находить и блокировать активы России и связанных с государством-террористом лиц на территории стран пребывания.

"Эти средства будут направлены на восстановление нашего государства. Делайте все, чтобы страны, в которых вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный механизм" , - сказал Зеленский.

Восьмой задачей президент определил "поддержку наших людей не просто настолько, насколько можете, а значительно больше".

"Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в Украину, и чтобы все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены. Украинская идентичность, украинские культурные, образовательные, информационные и социальные потребности должны быть удовлетворены" , - отметил Зеленский.

Напомним, в последние недели украинские посольства и консульства в европейских странах пережили волну угроз, в частности, они получали пакеты с глазами животных и "почтовые бомбы".