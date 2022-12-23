Нидерланды предоставит Украине 2,5 млрд евро в следующем году

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Общее количество помощи, которое Нидерланды предоставит Украине в 2023 году, составит 2,5 млрд евро, сообщает Деловая столица.

Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил в Twitter.

"Пока Россия продолжает войну против Украины, Нидерланды будут оказывать помощь Украине — военную, гуманитарную и дипломатическую. Мы закладываем на это 2,5 млрд евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Только что подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским" , — написал политик.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Рютте за помощь в войне со страной-оккупантом.

"Провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за решение выделить €2,5 млрд на помощь Украине в борьбе с агрессором" , — отметил Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, Нидерланды передали Украине военную помощь на общую сумму почти 1 млрд евро