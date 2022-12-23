Спутники NASA показали последствия атак на энергетику Украины

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Спутники NASA Suomi и NOAA-20 показали, как выглядит Украина после атак России по энергетическим объектам, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Sky News.

Снимки с двух спутников, предоставленные изданию, показывают, насколько слабо "светится" Украина.

Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure. Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity. Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF — Sky News (@SkyNews) December 23, 2022

Подробный анализ Sky News спутниковых данных NASA показывает последствия атак, которые привели к тому, что в конце ноября вся система "почти вышла из строя".

Тем не менее представители британского посольства в Киеве заявили журналистам, что Украина по-прежнему имеет "более чем достаточно фактических мощностей по выработке электроэнергии".

Ранее спутники зафиксировали, как украинские города погрузились во тьму после массированных ракетных обстрелов 23 ноября.