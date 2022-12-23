Белый дом: ЧВК "Вагнера" тратит более $100 млн в месяц на операции в Украине

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Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция не подписка для Юридических и Физических лиц!

Российская частная военная компания "Вагнера" тратит более $100 млн в месяц на финансирование своих операций в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби со ссылкой на Politico.

Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК Вагнера становится преобладающей российской военной силой в восточной части Украины, отметил чиновник.

По словам Кирби, группа "Вагнера" взяла на себя командование некоторыми российскими операциями в некоторых частях Донбасса, сообщил высокопоставленный чиновник и сказано в дипломатической телеграмме, полученной Politico.

Он добавил, что ЧВК Вагнера оплатило новую партию оружия из КНДР, но это не повлияет на ход боевых действий в Украине.

"Мы считаем, что количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы, безусловно, обеспокоены тем, что Северная Корея планирует доставить больше военной техники" , – сказал Кирби

По словам представителя Белого дома, ЧВК Вагнера тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций своей группы в Украине, а российский диктатор Владимир Путин все чаще обращается к этой группировке за военной поддержкой.

Кирби добавил, что ЧВК Вагнера получила независимость от министерства обороны России, и в некоторых случаях "российские военные чиновники фактически подчиняются командованию ЧВК Вагнера".

Как сообщалось, Министерство торговли США объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнера".