В Молдове упростили правила въезда для граждан Украины: что известно

Гражданам Украины разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт, сообщает Европейская правда.

Такое решение 23 декабря приняла Нацкомиссия по чрезвычайному положению, сообщает Newsmaker.

Нацкомиссия дополнила решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля.

Теперь граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.д.). Также они могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, а также документы с истекшим сроком действия.

Ранее такое положение действовало только в случае въезда в Молдову из Украины.

На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.

Недавно гражданку Украины и трех ее несовершеннолетних детей, которые направлялись из Бухареста в Одессу транзитом через Молдову, не впустили в страну, потому что они не имели загранпаспортов, а только внутренние документы, удостоверяющие личность. Как тогда объяснил глава Пограничной полиции Росиян Василой, чтобы проехать транзитом через Молдову, граждане Украины должны оформить необходимые документы в дипломатических представительствах Украины.