Швейцария направила Украине новую партию генераторов и обогревателей
Сегодня, 23 декабря, Швейцария отправила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.
"Швейцария организует очередную партию гуманитарной помощи украинцам с 40 обогревателями и таким же количеством генераторов. Загруженные этой техникой грузовики сегодня отправились в Украину", - сообщают в совете.
Федеральный совет также напомнил, что на прошлой неделе прошла поставка 30 генераторов для поддержки Украины. По его словам, новые генераторы и обогреватели передадут органам гражданской защиты Украины для использования в "Пунктах несокрушимости".
По словам федерального совета, в настоящее время власти Швейцарии рассматривают возможность отправки дополнительных поставок помощи для Украины.
Напомним, правительство Швейцарии планирует выделить Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.