Швейцария направила Украине новую партию генераторов и обогревателей

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Сегодня, 23 декабря, Швейцария отправила в Украину новую партию помощи, содержащую 80 генераторов и обогревателей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

"Швейцария организует очередную партию гуманитарной помощи украинцам с 40 обогревателями и таким же количеством генераторов. Загруженные этой техникой грузовики сегодня отправились в Украину" , - сообщают в совете.

Федеральный совет также напомнил, что на прошлой неделе прошла поставка 30 генераторов для поддержки Украины. По его словам, новые генераторы и обогреватели передадут органам гражданской защиты Украины для использования в "Пунктах несокрушимости".

По словам федерального совета, в настоящее время власти Швейцарии рассматривают возможность отправки дополнительных поставок помощи для Украины.

Напомним, правительство Швейцарии планирует выделить Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.