Зеленский: Украина откроет посольства в десяти странах Африки
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина откроет посольства в десяти странах Африки, сообщает Новое время.
"Мы перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке", — сказал президент во время выступления на Конференции послов Украины.
Он добавил, что Украина также разработала концепцию торгового дома Украина — Африка с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран Африканского континента.
"В дополнение к существующему представительству Украины в десяти странах Африки — вместе с новыми посольствами и торговыми домами — мы должны достичь представления в тридцати странах Африканского континента", — заявил Зеленский.
В июне Зеленский сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.
В конце августа после разблокировки экспорта продовольствия в Африку в рамках Всемирной продовольственной программой ООН прибыло первое с начала полномасштабного вторжения РФ украинское судно с зерном.