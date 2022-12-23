Зеленский: Украина откроет посольства в десяти странах Африки

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина откроет посольства в десяти странах Африки, сообщает Новое время.

"Мы перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке" , — сказал президент во время выступления на Конференции послов Украины.

Он добавил, что Украина также разработала концепцию торгового дома Украина — Африка с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран Африканского континента.

"В дополнение к существующему представительству Украины в десяти странах Африки — вместе с новыми посольствами и торговыми домами — мы должны достичь представления в тридцати странах Африканского континента" , — заявил Зеленский.

В июне Зеленский сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

В конце августа после разблокировки экспорта продовольствия в Африку в рамках Всемирной продовольственной программой ООН прибыло первое с начала полномасштабного вторжения РФ украинское судно с зерном.