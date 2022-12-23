МАГАТЭ готовится направить группы на украинские атомные электростанции

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится к развертыванию групп на постоянной основе на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает агентство.

Эти миссии имеют целью оказание технической поддержки и помощи, необходимой для поддержания высокого уровня ядерной и физической ядерной безопасности и уменьшения риска ядерного инцидента или аварии, сообщают в агентстве.

16 декабря Украина подверглась значительным обстрелам по всей территории. Это привело к снижению мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также отключению от электросети Южно-Украинской АЭС. Ни одна из атомных электростанций Украины не понесла потери мощности за пределами площадки.

Сейчас на этих трех АЭС снова работают все девять энергоблоков.

В МАГАТЭ также отмечают, что дипломатические усилия по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины продвигаются вперед.

Напомним, Россия заявила, что не отдаст контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности.