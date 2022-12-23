Посол рассказал об условиях проживания командиров Азовстали в Турции

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Освобожденные из плена российских оккупантов командиры Азовстали в Турции находятся в комфортных условиях, семьи приедут к ним на Новый год, сообщает Новое время.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в пятницу, 23 декабря.

Боднар заявил, что защитники Украины обеспечены лекарствами, едой и спортивными тренажерами, в целом их состояние улучшилось.

"Что, конечно, ограничено — это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе — это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои продолжают находиться в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению" , — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что будет время, чтобы защитники показали, как изменились с момента освобождения из плена.

21 сентября Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также десять иностранцев.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

Командир Азова Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер Азова Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега находятся в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.