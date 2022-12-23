Кабмин продлил карантинные ограничения из-за коронавируса

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Кабинет министров Украины продлил карантинные ограничения из-за коронавируса, которые будут действовать по меньшей мере до 30 апреля 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Внесены изменения в распоряжение КМУ от 25.03.2020 N 338

"О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановления КМУ от 09.12.2020 N 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен на всей территории Украины карантин до 30.04.2023" , — говорится в сообщении.

Отметим, в Украине первый случай заболевания коронавирусом был диагностирован 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта была зафиксирована первая смерть из-за заболевания COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 22 декабря в эфире телемарафона сообщил, что в Украине уменьшается количество больных коронавирусом. За последнюю неделю В Украине зарегистрировали 4200 случаев COVID-19.