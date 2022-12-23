Зеленский: Россияне могут активизировать свои обстрелы на праздники

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что в праздничный период россияне могут активизировать свои обстрелы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

"Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут вновь активизироваться.

Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще.

Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга".

23 декабря Россия вывела в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" – это произошло впервые с 16 декабря, когда РФ нанесла массированный удар по Украине, в том числе и "Калибрами" из Черного моря.

Ранее собеседники УП в разведке сообщали, что Россия вероятно прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины 22 или 23 декабря.

20 декабря премьер Денис Шмыгаль предупредил, что Россия может в ближайшее время снова атаковать энергетические объекты Украины, чтобы украинцы встретили 2023 год в темноте.