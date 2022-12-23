Ермак: Украина и США впервые стали близкими как стратегические партнеры
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом подтвердил, что Украина и США впервые в истории стали реальными стратегическими партнерами, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Guardian.
Как рассказал Guardian руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена укрепила их отношения и подтвердила, что Украина и США впервые в истории стали столь близки в своем партнерстве.
"Саммит и пресс-конференция двух лидеров на этой неделе продемонстрировали, как глубоко в личном отношении президент Байден чувствует все, что связано с Украиной, и что США являются настоящим лидером свободного мира и демократии", - подчеркнул руководитель Офиса.
В интервью изданию Ермак отмечает личные связи, созданные неожиданным визитом, когда президент Украины впервые был за пределами страны с начала войны.
"Несмотря на то, что Зеленскому не удалось немедленно получить американские танки Abrams, истребители F-16 и армейское вооружение дальнего действия, это продемонстрировало веру Киева в то, что Украина должна подчеркивать моральное измерение своей борьбы против российской армии, веру в свои отношения с США. Это важно и поможет разблокировать все больше военной поддержки, которая нам так нужна", - отметил Ермак.
Кроме разговоров с Байденом, Ермак подчеркнул важность встречи Зеленского с лидерами Конгресса США, в том числе с республиканцами Митчем МакКоннеллом, лидером меньшинства в Сенате, и Кевином Маккарти, главным кандидатом на должность спикера Палаты представителей, которую он должен занять в следующем месяце.
"В целом поездка в Вашингтон укрепила личные дружеские связи Зеленского с президентом Байденом и чиновниками-республиканцами, несмотря на все "грязные" комментарии ведущего Fox News Такера Карлсона", - констатировал Ермак.
Ранее сообщалось, что в посольстве США оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон: "Это была отличная командная работа".