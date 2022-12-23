WP: США за месяц производят 14 тысяч снарядов. Украина столько тратит за два дня
Правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Washington Post.
По словам официальных лиц по вопросам обороны США, украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.
"США в настоящее время может производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц", - заявила в комментарии WP министр армии США Кристин Уормут.
Издание отмечает, что США планируют увеличивать производство артиллерийских боеприпасов.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в Украине наладили промышленное производство снарядов калибра 152 и 122 мм.
Кроме того, по данным западных СМИ, российская армия имеет преимущество в артиллерии, но не умеет ею пользоваться на поле боя.