Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского
Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Twitter Зеленского.
"Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир.
Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".
21 декабря Зеленский совершил визит в Вашингтон. Президент США по итогам визита объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.
Байден также отметил, что Украина не останется в одиночку против России, которая напала на Украину.