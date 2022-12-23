Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Президент США Джо Байден опубликовал видео по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что украинский народ вдохновляет весь мир, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Twitter Зеленского.

"Украина и украинский народ вдохновляют не только нас – они вдохновляют мир.

Для меня было честью принимать президента Зеленского в Белом доме".

21 декабря Зеленский совершил визит в Вашингтон. Президент США по итогам визита объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Байден также отметил, что Украина не останется в одиночку против России, которая напала на Украину.