Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом утвердила бюджет США на 2023 год, который предусматривает крупный пакет финансовой помощи для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включены 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Ранее мы писали, что в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

Также сообщалось, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.