Россияне обстреляли один из объектов ДТЭК: есть погибший и раненый

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Россияне в пятницу вечером обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ДТЭК.

"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии.

К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен...

Когда обстрел закончится – энергетики начнут восстанавливать работу оборудования".

В сообщении не уточняется, какая именно станция попала под обстрел.

В компании добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.