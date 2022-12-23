Маляр: Медучреждения на оккупированных территориях перегружены ранеными россиянами

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Замминистра обороны Анна Маляр заявляет, что на оккупированных территориях медучреждения перегружены ранеными российскими военными, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Маляр в Facebook.

"Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов".

По данным Маляр, для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, запираются на металлические решетки.

Также замминистра сообщила, что в связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.