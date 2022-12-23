Маляр: Медучреждения на оккупированных территориях перегружены ранеными россиянами
Замминистра обороны Анна Маляр заявляет, что на оккупированных территориях медучреждения перегружены ранеными российскими военными, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Маляр в Facebook.
"Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск.
Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов".
По данным Маляр, для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, запираются на металлические решетки.
Также замминистра сообщила, что в связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.
"Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", - утверждает она.