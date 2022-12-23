WSJ: Путин получает только ту информацию, которую хочет услышать

Российский президент Владимир Путин создал такую структуру власти, в том числе цепочку своих советников, что имеет только ту информацию, которую он хочет услышать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, ссылаясь на инсайдерскую информацию, Путин каждое утро получает письменный брифинг о специальной операции в Украине. Тем не менее, информация в этом документе тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи российских военных и уменьшить или вообще умолчать их неудачи.

"Сведущие люди сообщили, что обновления Battlefield попадают на стол Путина обычно через несколько дней, поэтому они часто неактуальны. Военные командиры подчиняются ФСБ, преемнику КГБ, которая редактирует отчеты для экспертов в Совбезе, а те передают их секретарю Совета Николаю Патрушеву, главному "ястребу", который помог убедить Путина напасть в Украину. Именно он и передает отчеты Путину" , - рассказывает WSJ.

Кроме того, со ссылкой на инсайдерскую информацию издание подчеркивает, что Путин долго отказывался от пользования интернетом, опасаясь цифровой слежки. Источники комментируют, что это делает Путина еще более зависимым от брифинговых документов, составленных идеологически ориентированными советниками.

Однако спикер президента Дмитрий Песков опровергает WSJ эти факты.

"Президент по-прежнему имеет несколько каналов получения информации. Любые заявления о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности" , - приводит издание его слова.

Однако, по сообщениям знающих людей, российские официальные лица, проправительственные журналисты и аналитики на протяжении нескольких месяцев пытались лично донести до президента России информацию о провале его спецоперации. Они считают, что Путину не хватает четкой картины военного конфликта, что он не понимает реального состояния событий как внутри страны, так и за ее пределами.

Сегодня сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится как можно скорее прекратить войну против Украины.

Напомним, что спикер Путина Дмитрий Песков после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут заявил о поездке Путина в "зону СВО".