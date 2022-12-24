"Нафтогаз" договорился о поставке почти полмиллиарда кубометров газа

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НАК "Нафтогаз Украины" договорился о поставке 450 миллионов кубометров газа для постоянного прохождения зимы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов" , - заявил глава правления компании Алексей Чернышев.

Также он добавил, что для стабильной электрогенерации, находящейся под постоянными обстрелами россиян, необходимо еще около 2 млрд. кубометров газа.

Напомним, на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима помощь от стран "Большой семерки" в вопросах поставок газа на фоне постоянных ударов россиян.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, запасы газа в нашей стране составляют 14 миллиардов кубометров.